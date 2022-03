Vietti hace buena la pole y gana en Losail

En Moto2, el italiano Celestino Vietti (Kalex) firmó la primera victoria del curso, la primera para él también en la categoría intermedia, por delante del español Arón Canet (Kalex), que coció su remontada durante la vuelta inaugural para consolidar su ventaja durante el ecuador de la carrera.

