Victoria incontestable de Remy Gardner en Alemania, donde Raúl Fernández terminó por los suelos

El australiano Remy Gardner (Kalex) sumó su tercera victoria consecutiva de la temporada al vencer el Gran Premio de Alemania de Moto2 en el circuito de Sachsenring y se va de todos sus rivales en la clasificación provisional del mundial tras el error de su compañero de equipo, el español Raúl Fernández.



Prácticamente desde la misma salida, desde el minuto uno, Raúl Fernández y Remy Gardner se escaparon de todos sus rivales y la lucha por el triunfo pareció que iba a ser "cosa de dos", pero un error del madrileño en la quinta vuelta en forma de caída, le dejó expedito el camino a su rival hacia el triunfo y para incrementar su ventaja en la provisional del mundial de 11 a 36 puntos.



No fallaron ni Raúl Fernández (Kalex) ni el australiano Remy Gardner (Kalex), que se pusieron al frente de la carrera, relegando a la tercera posición al italiano Fabio di Giannantonio, lo que establecía el peor de los panoramas para sus rivales pues los dos integrantes del equipo KTM de Aki Ajo enseguida comenzaron a poner tierra de por medio respecto a sus rivales.

THE ROOKIE IS DOWN! ?? @25RaulFernandez makes the first mistake of his #Moto2 career! ?? #Moto2 | #GermanGP ???? pic.twitter.com/awbRNpM2nd



En apenas una vuelta el dúo de cabeza había conseguido más de ocho décimas de segundo de ventaja respecto al tercer clasificado, el español Xavier Vierge (Kalex), por delante de los italianos Marco Bezzecchi (Kalex) y Fabio di Giannantonio.



Con récord de vuelta rápida, Remy Gardner comandó la carrera en la segunda vuelta para evitar que su compañero de equipo marcase un ritmo inalcanzable incluso para él, mientras sus perseguidores estaban ya a casi dos segundos de distancia, y algo más atrás, el español Arón Canet (Boscoscuro) remontó de la décima a la quinta posición, dentro del grupo perseguidor del dúo de cabeza, en el que no estaba otro de los aspirantes a la victoria, el británico Sam Lowes (Kalex).



Remy Gardner encadenó dos vueltas rápidas consecutivas para sentenciar definitivamente una carrera que salvo imprevistos se la iban a jugar los dos compañeros de equipo.



Una de las sorpresas desagradables de la carrera de Moto2 fue la caída del debutante Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que se cayó en la curva tres y poco después, una vuelta más tarde y en el mismo sitio, se iba por los suelos Raúl Fernández, dejando solo en cabeza de carrera a su compañero australiano, que tenía casi cinco segundos sobre sus rivales y cuya victoria le consolidaría aún más en la provisional del mundial.



En el grupo perseguidor de Remy Gardner destacó la "escalada" de Arón Canet, que en la quinta vuelta ya era segundo, por delante de Xavier Vierge, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Jorge Navarro, entre otros.

The first Australian rider EVER to win three intermediate class races in a row! ????@GardnerRemy makes history at the Sachsenring! ??????#Moto2 | #GermanGP ???? pic.twitter.com/zaSXMtXw5q