Victoria con suficiencia y dominio de Raúl Fernández

El español Raúl Fernández (Kalex) consiguió su tercera victoria de la temporada, en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, tras demostrar en el circuito de Assen una suficiencia y dominio de la situación pasmoso, a pesar del error que cometió al principio de la carrera. Raúl Fernández, segundo del mundial, recorta cinco puntos en la clasificación provisional al australiano Remy Gardner.

Antes de comenzar la prueba se supo el resultado de la segunda PCR realizada al español Héctor Garzó (Kalex), pupilo del equipo de Sito Pons, que confirmó la noticia, y que arrojó un nuevo resultado positivo, como en la primera prueba, lo que le dejó automáticamente fuera de la carrera y obligado a cumplir con la pertinente cuarentena. Una auténtica lástima pues Garzó había hecho uno de sus mejores entrenamientos de la temporada -después del segundo del pasado año en Valencia- y ocupaba la quinta posición en la formación de salida, segunda línea, entre el también español Arón Canet (Boscoscuro) y el japonés Ai Ogura (Kalex).

La salida no fue demasiado efectiva para Raúl Fernández, autor de la "pole position", que se vio superado en la curva de final de recta por el interior por el español Arón Canet (Boscoscuro) e instantes después por su compañero de equipo el australiano Remy Gardner (Kalex) y también por el británico Sam Lowes (Kalex). En esa primera vuelta se fue por los suelos el italiano Lorenzo dalla Porta (Kalex) que se llegó a tocar con Jorge Navarro (Boscoscuro), si bien el español pudo controlar su moto, no así el transalpino. Lowes llegó a comandar la carrera en la primera vuelta pero en la segunda ya se vio doblegado tanto por Remy Gardner como por Arón Canet, en tanto que Raúl Fernández cometió un error en la curva siete que le hizo perder varias posiciones, hasta pasar noveno en el segundo giro. Gardner aprovechó su oportunidad para en el tercer giro marcar récord de vuelta rápida y comenzar a estirar el grupo mientras, por detrás, su compañero de equipo recuperaba terreno como podía para ser octavo en la tercera vuelta y sexto en la cuarta. A pesar de una segunda vuelta rápida consecutiva, Remy Gardner no logró despegarse de Sam Lowes, Augusto Fernández y Arón Canet, con Raúl Fernández ya quinto.

En la entrada en la recta de meta Remy Gardner y Sam Lowes se tocaron y Augusto Fernández lo aprovechó para ponerse líder de un grupo de cabeza que, por entonces era ya de sólo nueve pilotos. Aunque Augusto Fernández sólo aguantó un giro en cabeza, superado por Lowes en la séptima vuelta, en la que Raúl Fernández ya era cuarto después de adelantar a Arón Canet, y un giro más tarde, hizo nuevo récord de vuelta rápida intentando "engancharse" al trío delantero, que había logrado algunos metros de ventaja.

En el undécimo giro Raúl Fernández ya se había enganchado al trío de cabeza y habían conseguido algunos metros de ventaja sobre el grupo perseguidor. Sorprendentemente quien primero perdió algo de ritmo en ese grupo fue el líder del mundial, el australiano Remy Gardner, mientras que a diez vueltas del final Raúl Fernández superaba a Sam Lowes y se iba tras el rebufo de Augusto Fernández, al que superó un giro más tarde para comenzar a tirar con fuerza y escaparse en solitario, mientras que Remy Gardner volvía a engancharse por detrás.

Las vueltas finales dejaron claro que quien mejor ritmo de carrera tenía era Raúl Fernández, que se adjudicó el triunfo sin mayores problemas, en tanto que Remy Gardner se recuperó en el tramo final de la carrera y doblegó tanto a Augusto Fernández como a Sam Lowes para ser segundo y sumar su octavo podio de la temporada. Jorge Navarro logró la séptima posición, con Xavier Vierge (Kalex) octavo, Albert Arenas (Boscoscuro) en la duodécima posición, Alonso López (Boscoscuro), decimoséptimo; Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo al tener que hacer una vuelta larga de penalización; y Manuel González (MV Agusta), vigésimo segundo, mientras que Arón Canet no pudo concluir la prueba al sufrir una caída.