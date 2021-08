Valentino Rossi: "El año que viene competiré en coches. Quiero hacer las 24 Horas de Le Mans"

Valentino Rossi, "Il Dottore", deja las motos. Uno de los mejores motociclistas de la historia con nueve títulos mundiales, seis de ellos de la categoría reina, Moto GP, se retirará a final de esta temporada. Su último gran premio, Valencia el próximo mes de noviembre.

"Es difícil decir que el año que viene no estaré compitiendo"

El campeón transalpino comenzó su rueda de prensa dando la noticia que se esperaba en una escueta, pero clara y sincera declaración; "Es difícil decir que el año que viene no estaré compitiendo porque es algo que llevo haciendo 30 años. El viaje ha sido fantástico, un trayecto largo y divertido"

"Unfortunately, this will be my last half-season as a #MotoGP rider" ??@ValeYellow46 announces his retirement at the end of 2021! ???#VR46Decisionpic.twitter.com/4mUSQnswXT — MotoGP™?? (@MotoGP) August 5, 2021

"El año que viene competiré en coches. Quiero hacer las 24 Horas de Le Mans"

El piloto italiano deja la moto, pero no tiene esa idea con el automovilismo; "Es la decisión correcta. Podía seguir corriendo con mi equipo y junto a mi hermano, pero han influido, claro está, los resultados que no han sido buenos. A mis fans les digo que siempre lo he dado todo. Hemos disfrutado mucho juntos. Correré en coches, quiero hacer las 24 Horas de Le Mans"

Rossi sobre su paso a los coches: "Quiero hacer las 24 Horas de Le Mans, y me gustan también otras competiciones" — carlos miquel (@carlosmiquelf1) August 5, 2021