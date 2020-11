Tony Arbolino gana en Cheste y se apunta a la pelea por el título con Arenas y Ogura

El piloto italiano Tony Arbolino (Honda) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, penúltima prueba del Mundial, por delante de los españoles Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) y Raúl Fernández (KTM), y será uno de los tres candidatos al título para el definitivo Gran Premio de Portugal, al que llegará líder el español Albert Arenas (KTM).

Arenas, cuarto este domingo en Cheste, acudirá la próxima semana a Portimao con ocho puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), octavo en carrera, y 11 sobre Arbolino. Los tres se han quedado como únicos aspirantes al campeonato, después de que el italiano Celestino Vietti (KTM), se despidiese de la lucha con una carrera en las últimas vueltas y de que Jaume Masià (Honda) fuese noveno.

En una mañana tranquila y sin la amenaza de la lluvia en el Circuit Ricardo Tormo, el sudafricano Darryn Binder (KTM), 'poleman' del sábado, mantuvo su posición de privilegio en una salida que dejó fuera de la lucha a los japoneses Kaito Toba (KTM) y Tatsuki Suzuki (Honda), aunque pronto el español Raúl Fernández (KTM) asaltó la cabeza para tirar al frente y no dar opción a nadie más.

Tres giros después, uno de los aspirantes del campeonato, el italiano Celestino Vietti (KTM), también se iba al suelo, un rival menos para el líder de la general, Albert Arenas (KTM), que se asentó en la cuarta posición tras el madrileño, Tony Arbolino (Honda) y Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0).

El trío hispano-italiano consiguió abrirse hueco y entre ellos se centró el triunfo. Arbolino se asentó en la primera vuelta a falta de dos giros, mientras los dos españoles se intercambiaron adelantamientos, que se saldaron con ventaja para el castellonense. Por detrás, Arenas resistió a la presión de Binder y el turco Deniz Öncü (KTM) para terminar cuarto.

En cuanto al resto de españoles, Masià terminó noveno, Jeremy Alcoba (Honda) concluyó décimo, Carlos Tatay (KTM) fue vigésimo primero y Alonso López (Husqvarna) no pudo terminar por culpa de una caída.

