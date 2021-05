Suzuki saldrá primero en Jerez; Pedro Acosta, decimotercero, tendrá que remontar

El piloto japonés Tatsuki Suzuki (Honda) ha logrado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de España y comandará una primera fila en la que le acompañará, segundo, el español Jeremy Alcoba (Honda), mientras que el líder del Mundial, Pedro Acosta (KTM), partirá decimotercero.

