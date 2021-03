Suzuki presenta su renovada GSX-RR para la defensa del título de Joan Mir

El Team Suzuki Ecstar de MotoGP ha presentado este sábado, en el marco del test de pretemporada de Catar, su nueva GSX-RR, con la que el campeón defensor de la categoría reina, Joan Mir, y su compañero Alex Rins tratarán de revalidar la corona conquistada en 2020.

El equipo campeón del mundo del curso pasado ha mostrado su renovada moto, que cuenta con la aportación del logo y el tono negro del sponsor Monster Energy dentro del característico diseño azul y plateado de la marca japonesa.

Ready for the 2021 challenge with this new amazing @suzukimotogp bike! And with a new partner in our journey @MonsterEnergy ��



¡Preparados para afrontar el reto de la temporada 2021 con esta increíble #Suzuk1! Y con un nuevo compañero de viaje #MonsterEnergy ��#SUZUKing@MotoGPpic.twitter.com/LEErWPJ7l2