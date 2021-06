Gran susto de Pedro Acosta en los últimos libres de Moto3

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se mantuvo al frente de la clasificación de entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito de Assen, sin mejorar su registro del primer día, mientras que el español Pedro Acosta (KTM), líder del Mundial, sufrió una fuerte caída en la entrada a la recta de meta.

Esto es un milagro. No hay más.



La moto de Ricardo Rossi ha pasado por encima de Pedro Acosta ?? Pero, por fortuna, no le ha pasado absolutamente nada. Se ha levantado él solo y ha llegado andando a su box #DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/jjXz4FIDXY — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2021









Acosta se vio involucrado en una caída después de la variante de entrada a la recta de meta junto a los italianos Stefano Nepa (KTM) y Ricardo Rossi (KTM), que literalmente pasó por encima del cuerpo del piloto español, quien afortunadamente pudo abandonar la pista por su propio pie, aunque seguramente estará dolorido un buen tiempo tras el impacto recibido.

Es una de las imágenes del día ?? @37_PedroAcosta volviendo andando a su box después de ser atropellado por Ricardo Rossi ??#DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/A4SDbnp4w8 — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2021

Y es que ya no comenzó demasiado bien la última sesión libre para algunos pilotos, pues en pocos minutos ya se habían ido por los suelos, sin consecuencias para su integridad física, pilotos de la relevancia del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) o el español Jaume Masiá (KTM), ambos con dos caídas a lo largo del fin de semana que seguro les hicieron titubear anímicamente y perder algo de confianza y en el caso del español incluso obligado a pasar por la primera clasificación.



Algo más tarde, pasado el ecuador de la sesión, otro "ilustre" de la categoría acabó por los suelos, el sudafricano Darryn Binder (Honda), en la curva siete, que vino a unirse a una serie larga de percances, todos ellos sin consecuencias físicas para sus protagonistas, pero que trastocaban los planes de clasificación al no poder completar en condiciones la tanda.



Y ya en el tramo final fue el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) el que se fue por los suelos, aunque su clasificación no peligró al ocupar el séptimo puesto.



Sobre el asfalto, en tanto, el italiano Dennis Foggia (Honda) fue de los primeros que consiguió rebajar su registro del primer día en apenas 14 milésimas de segundo, lo que le mantuvo en la tercera plaza de la tabla de tiempos pero le permitió dedicar buena parte de la tanda a trabajar en un ritmo de carrera que impresionó.



Quien sí mejoró notablemente al bajar su mejor marca personal fue Sergio García Dols (Gasgas), que al arañar unas tres décimas de segundo a esa marca pasó de la duodécima a la quinta plaza.



Una vez más la estrategia de esperar hasta el final para tirar acabó pasando factura a muchos pilotos, que vieron bandera de cuadros cuando intentaban hacer su última vuelta rápida y esa tensión se transformó en un error en la variante de entrada a meta que provocó una caída multitudinaria de pilotos en la que se vio involucrado el líder del mundial Pedro Acosta, que acabó decimocuarto, además de los italianos Stefano Nepa (KTM) y Ricardo Rossi (KTM).



Fuera de la segunda clasificación se quedó en el último segundo el español Jaume Masiá (KTM), además de Izan Guevara (Gasgas), Xavier Artigas (Honda) o Adrián Fernández (Husqvarna).