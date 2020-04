Suspendidas otras tres pruebas del Mundial de Motociclismo: Alemania, Países Bajos y Finlandia

Este miércoles, Dorna Sports, IRTA y la Federación Internacional de Motociclismo han anunciado la suspensión de otras tres pruebas del calendario del Mundial 2020. Las carreras previstas para Sachsenring, Assen y KymiRing se han cancelado como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

El Gran Premio de Alemania estaba previsto el fin de semana del 19 al 21 de junio; el de Países Bajos, del 26 al 28 de junio; y el novedoso Gran Premio de Finlandia, del 10 al 12 de julio.

We regret to announce that the #GermanGP ����, #DutchGP ���� and #FinnishGP ���� have been cancelled



