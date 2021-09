Sobrecogedor minuto de silencio en el circuito de Jerez, en memoria de Dean Berta Viñales

La 'Spanish Round' del Mundial de SuperBike se ha celebrado este domingo, tras consulta previa de la organización con la familia Viñales, rota tras el accidente que le costó la vida al joven piloto Dean Berta Viñales.

La jornada de domingo transcurre según el programa de carreras previsto, no sin antes, rendir un emotivo homenaje en recuerdo de Viñales. Todos los participantes de la prueba, junto a sus equipos, se colocaron detrás de una gran pancarta negra con el mensaje 'Always in our hearts, Dean' ('Siempre en nuestros corazones, Dean').

Día negro en el motor español: Fallece Dean Berta Viñales y dos pilotos en el Rally Villa de Llanes El piloto cántabro Jaime Gil y el copiloto vasco Diego Calv, fallecieron este sábado tras sufrir un accidente en el descenso de L'Altu del Fitu 25 sep 2021 - 14:51

This morning, the WorldSBK paddock held a minute's silence for Dean. Always in our hearts. ?? pic.twitter.com/r7vlQbuRJ1 — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) September 26, 2021

Fue un sobrecogedor minuto de silencio, solo roto por las lágrimas de los presentes. Tan solo no participó su primo Isaac Viñales. Su moto permaneció en el box del equipo.

Always in our hearts and never forgotten.



Dean Berta Viñales?? pic.twitter.com/h7wZ8tYB8o — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021

