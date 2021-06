Sergio García Dols se lleva una emocionante carrera de Moto3

El español Sergio García Dols (Gasgas) supo esperar el momento propicio para superar a todos sus rivales y adjudicarse la segunda victoria del año, tras la de Francia, en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 en el circuito de Barcelona, en Montmeló.



García Dols se impuso sobre la línea de meta a su compatriota Jeremy Alcoba (Honda) y a Jaume Masiá (KTM), aunque éste perdió la tercera plaza al exceder los límites del circuito en la última vuelta y fue el turco Denis Öncü (KTM) quien "heredó" su posición en el tercer peldaño del podio.



El líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), acabó en la séptima posición y se mantienen al frente de la general.



El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) no defraudó al apagarse el semáforo y desde la "pole position" negoció en primera posición la curva de final de recta de meta, perseguido por el italiano Niccolo Antonelli (KTM) y el español Jeremy Alcoba (Honda), en tanto que desde la vigésimo sexta posición el líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), apenas recuperó tres posiciones en la primera parte del circuito para completar el giro vigésimo.



Rodrigo aguantó una vuelta como líder pues en el segundo giro asumió ese rol el español Izan Guevara (Gasgas), perseguido por el surafricano Darryn Binder (Honda) y Antonelli y con Pedro Acosta ya en la decimoctava posición, pero dando la impresión de que no quería precipitarse demasiado para no cometer errores.



Hasta veintidós pilotos formaron el grupo principal de carrera en esas vueltas iniciales, con quince de ellos un poco más adelantados al resto, aunque con las opciones completamente abiertas para todos ellos que, como suele ser habitual en la categoría, se prodigaron en constantes adelantamientos.



La tercera vuelta tuvo como líder a Darryn Binder, y una más tarde lo era John McPhee (Honda), con Acosta aún en la decimoctava posición y con todos los favoritos en ese grupo principal, si bien un giro más tarde el líder del mundial había ganado dos posiciones más, rodando en ocasiones hasta un segundo más rápido que los pilotos de cabeza.



McPhee aguantó en el liderato varias vueltas, perseguido por Rodrigo, Binder o Alcoba, mientras por detrás continuaba la progresión de Pedro Acosta, que en el sexto giro era decimotercero.



La séptima vuelta fue determinante para el desarrollo de la carrera, pues Pedro Acosta ya era noveno, pegado a los pilotos de cabeza, Adrián Fernández (Husqvarna) recibía una sanción de "vuelta larga", que prácticamente le sentenciaba a las últimas posiciones, y una nueva sanción al piloto acabó con su retirada poco después.



Y aún fue peor pues John McPhee se puso líder en la décima vuelta, pero en el primer parcial del siguiente giro se fue por los suelos en la curva dos, y mientras casi todos conseguían evitar la moto del británico, que se iba rodando de nuevo por los suelos hacia el interior de la pista, el italiano Andrea Migno (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se tuvieron que tirarse al suelo para evitar la colisión con la moto.



Por delante el líder del mundial ya era quinto, beneficiado en cierta medida por el percance de sus rivales y, al completarse el undécimo giro ya estaba tercero tras la estela de Sergio García (Gasgas) y Darryn Binder, y por delante de Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba y Ayumu Sasaki (KTM), aunque las posiciones entre todos ellos variaban constantemente.



En la decimotercera posición el grupo de cabeza era de quince pilotos destacados del resto y Pedro Acosta comandaba al mismo, perseguido por el turco Denis Öncü (KTM), Alcoba, Guevara y Rodrigo, con el turco haciendo gestos ostensibles a sus rivales a modo de queja, aunque no estaba muy claro el por qué de los mismos.



En el siguiente giro todo había cambiado. El líder era Darryn Binder y Pedro Acosta había "caído" hasta la séptima posición, con constantes cambios en ese grupo en todos los parciales del trazado, lo que dejaba claro que la resolución de la carrera no llegaría hasta el último giro, al que todos los pilotos iban a llegar después de haber "estudiado" sus opciones y las de sus rivales.



Sólo un dato enturbió ese final de carrera pues Pedro Acosta recibió un aviso de Dirección de Carrera por exceder en tres ocasiones los límites del circuito, lo que le limitaba hasta cierto punto su "agresividad" pues en el caso de exceder dos veces más los límites tendría que cumplir con una "vuelta larga" de sanción.



A menos de cuatro vueltas para el final, en el decimoctavo giro, Gabriel Rodrigo intentó un cambio de ritmo que le permitió conseguir casi cuatro décimas de segundo de ventaja, pero enseguida reaccionaron tanto Sergio García como Pedro Acosta en cabeza del grupo y acto seguido Jeremy Alcoba, Izan Guevara o Kaito Toba (KTM).



En la entrada de la última vuelta Jaume Masiá (KTM) jugó su mejor baza y pasó a final de recta desde la décima a la primera posición, mientras que Pedro Acosta se veía superado por casi todos los rivales y de líder se vio relegado a la decimotercera posición.



En ese grupo la primera baja fue la de Izan Guevara al inicio de la última vuelta y en la curva ocho, mientras por delante se sucedían los adelantamientos, el japonés Ayumu Sasaki (KTM) se iba por los suelos y en la acción se llevaba por delante tanto al italiano Dennis Foggia (Honda) como al español Xavier Artigas (Honda).



La entrada en la recta de meta fue un auténtico lío de adelantamientos en el que el mejor colocado acabó siendo Sergio García, seguido por Jeremy Alcoba y Jaume Masiá, aunque éste fue sancionado por pisar la zona verde y su posición fue para el turco Denis Öncü.



Pedro Acosta, pudo recuperar algunas posiciones en esa última vuelta para atravesar la línea de meta en séptima posición, con Daniel Holgado (KTM), decimotercero, aunque la bandera roja que se mostró en la última vuelta dejó a sólo once pilotos dentro de la clasificación de carrera.