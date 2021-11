Sergio García consigue la primera 'pole' de su carrera en Moto3

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (GasGas) conquistó este sábado la primera 'pole position' de su carrera deportiva al establecer el mejor tiempo (1:47.274) en la sesión cronometrada del Gran Premio del Algarve, que se disputa en el circuito de Portimao, por delante de John McPhee y Adrián Fernández, segundo y tercero, respectivamente.

Sergio García, que ha estado cinco carreras sin competir por lesión, regresó este fin de semana a la acción y lo hizo por la puerta grande. El de Burriana, de 18 años, fue el gran protagonista de una sesión en la que sorprendió con su gran tiempo, el récord absoluto del circuito portugués.

"Estoy muy contento porque volver después de cinco semanas sin hacer nada, no es fácil. Tuve una lesión que no fue normal. No pude hacer rehabilitación, he estado tranquilo en casa con los míos y estoy muy feliz. Sesión a sesión me lo he tomado con calma y poder hacer la 'pole' aquí es increíble", dijo García en declaraciones a DAZN.

Por su parte, el líder de la categoría, el murciano Pedro Acosta (KTM), logró la decimocuarta posición en la parrilla de salida después de vivir una Q2 problemática en la que se salió de pista. El español, que fue cuarto este viernes, tendrá que mejorar mucho en la carrera si quiere sentenciar el título.

Acosta, que vio cancelada su última curva al exceder los límites de la pista en la curva 4, es primero en la general con 21 puntos de ventaja sobre el italiano Dennis Foggia (Honda), que concluyó este sábado en cuarta posición y liderará la segunda fila por delante de Jaume Masià (KTM) y Xavi Artigas (Leopard Racing), quinto y sexto, respectivamente.