Segunda victoria consecutiva para Sam Lowes

El británico Sam Lowes (Kalex) se ha adjudicado su segunda victoria consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Doha de Moto2, en el circuito de Losail, por delante del australiano Remy Gardner y el español Raúl Fernández, ambos compañeros en el equipo Red Bull sobre sendas Kalex.

Lowes aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial al sumar el máximo de puntos de las dos primeras carreras de la temporada, mientras que Raúl Fernández logra el primer podio de su carrera deportiva en la categoría intermedia de Moto2.

Nada más salir, un cuarteto destacó enseguida sobre el resto de perseguidores y el mismo lo formaban algunos de los favoritos de la categoría para la temporada como el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), el líder del mundial, el británico Sam Lowes (Kalex), el español Raúl Fernández (Kalex) y el australiano Remy Gardner (Kalex), con otro español, Arón Canet (Boscoscuro) en cabeza del grupo perseguidor.

Bezzecchi intentó imponer un fuerte ritmo desde el principio para romper la carrera "en añicos" y lo cierto es que en apenas dos vueltas ese cuarteto ya contaba con más de un segundo y medio de ventaja respecto a un trío en el que se habían quedado Arón Canet, a además del estadounidense Joe Roberts y el japonés Ai Ogura.

Con el paso de las vueltas el grupo de cabeza comenzó a poner tierra de por medio y, con ese ritmo, precisamente Marco Bezzecchi fue el primero en perder "comba" respecto al resto de competidores, quedándose de cabeza de puente entre los dos grupos, en el que el estadounidense Joe Roberts quedó fuera por caída poco después, como también su compatriota Cameron Beaubier.

Llegado el ecuador de la carrera Sam Lowes había conseguido acceder al liderato, perseguido por Gardner como si fuese su sombra, Fernández y Bezzecchi, que se había "rehecho" y consiguió volver a enlazar en cola del grupo de cabeza, y ya con una ventaja de casi seis segundos respecto a sus perseguidores, lo que prácticamente sentenciaba la carrera.

50 out of 50! ✅



The perfect start to the season for @SamLowes_22! ��#Moto2 | #DohaGP �� pic.twitter.com/tlddmopHXT