Sam Lowes volverá a salir primero en Misano

El británico Sam Lowes (Kalex) sumó este sábado la sexta 'pole position' de la temporada y batió el récord absoluto de primeras posiciones de entrenamientos en Moto2 al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.

