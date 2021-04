Sam Lowes no da opción en Portimao pese a caerse y suma tres de tres este año

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió la 'pole position', tercera consecutiva de la temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Portugal de Moto2 en el circuito de Portimao, antes de sufrir una caída que no le permitió mejorar su mejor registro, pero que tampoco batieron ni el australiano Remy Gardner (Kalex) ni el español Xavier Vierge (Kalex).

