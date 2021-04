Sam Lowes se lleva también la pole en la segunda cita de Moto2 en Catar

El británico Sam Lowes (Kalex) acabó encabezando la clasificación de entrenamientos para la formación de salida del Gran Premio de Doha de Moto2 en el que ocupará la mejor posición de la formación de salida, que este domingo se disputa en el circuito de Losail.

Lowes, que suma su segunda "pole position" de la temporada y la decimotercera de su carrera deportiva, se sobrepuso a las malas condiciones generadas por el fuerte viento y se impuso con cierta autoridad a sus rivales más directos, el australiano Remy Gardner (Kalex) y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El español Jorge Navarro (Boscoscuro) fue el líder inicial de la primera clasificación, por delante del italiano Tony Arbolino (Kalex), del neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex) y del británico Jake Dixon (Kalex), si bien quedaban todavía casi diez minutos, en los que Navarro volvió a rebajar su registro para rodar en 1:59.766, y Albert Arenas (Boscoscuro) sacó de la segunda clasificación a Dixon.

En los minutos finales Navarro de nuevo mejoró su marca personal para consolidar la primera plaza y con ello su pase a la segunda clasificación. Su 1:59.592 resultó inalcanzable para sus rivales, con Bo Bendsneyder tras su estela pero a más de dos décimas de segundo; Jake Dixon, tercero y Xavier Vierge en la cuarta plaza.

Pero hubo una sorpresa en el último segundo de la mano del español Albert Arenas (Boscoscuro), campeón del mundo de Moto3 en 2020, quien en su última vuelta y ya con el tiempo cumplido de sesión ascendió a la tercera posición y sacó de la segunda clasificación a otro español, Xavier Vierge.

El australiano Remy Gardner fue el primer líder de la categoría intermedia, aunque al cumplirse el ecuador de la misma se vio superado por numerosos pilotos, encabezados por Arón Canet (Gasgas), el más rápido en ese momento, si bien le duró poco la primera plaza al doblegarlo el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), con Bo Bensneyder tercero, por delante del británico Sam Lowes, el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) y Albert Arenas.

Gardner no tardó en recuperar la primera posición en un tramo final de la clasificación en la que todos los pilotos, con la pista en mejores condiciones y sin tanto viento, comenzaron a bajar estrepitosamente sus mejores tiempos. A Gardner le superó Sam Lowes, que rodó en 1:59.055, secundado por el español Raúl Fernández (Kalex) y Jake Dixon, si bien a ambos los superó nuevamente el italiano Bezzecchi, que se quedó a algo menos de tres décimas de segundo del tiempo del líder del mundial, y a éste, otra vez, Remy Gardner.

