Sam Lowes: "Hay opciones de título y hay que entregarse al máximo"

Augusto Fernández: "Me apetece ir a Portimao y espero despedir bien la temporada"

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que debe dar su máximo en el Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial, para poder lograr un título al que aspira si bien no llega como favorito.

"Tengo muchas ganas de empezar un fin de semana en el que puede pasar de todo. Tenemos opciones de pelear por el título así que hay que ser positivo y entregarnos al máximo", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lowes, que sufrió una caída en la FP3 del pasado Gran Premio de la Comunitat Valenciana, disputó la carrera con dolor y rescató 2 puntos, finalizando en decimocuarta posición en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Ahora, el británico está segundo en el campeonato a 14 puntos del líder Enea Bastianini, y luchará también con los italianos Luca Marini, tercero a 18 puntos, y Marco Bezzecchi, aunque éste está ya a 23 puntos de su compatriota Bastianini.

"Espero poder disfrutar de un buen fin de semana y que mi mano mejore en los próximos días. El circuito de Portimao es fantástico. Han pasado unos cuantos años desde que piloté ahí en 2013 pero recuerdo haber disfrutado mucho", reconoció Lowes sobre el circuito de Portimao.

"Era muy sinuoso, con muchas subidas y bajadas y vueltas rápidas. Es un trazado rápido en el que creo que todos disfrutaremos mucho. Tendremos que trabajar duro y rápido para hacernos bien con la pista", aseguró.

Por su parte, su compañero Augusto Fernández tiene ganas de rodar en el Algarve y despedir bien el año. "Tengo ganas de empezar un nuevo fin de semana en un circuito distinto después de dos Grandes Premios complicados en Valencia. Conozco el circuito del Algarve, me gusta mucho y se me daba bastante bien", reconoció.

"Será un fin de semana interesante porque, a parte de ser un circuito nuevo, es un trazado muy particular, parece una montaña rusa y tiene muchas curvas ciegas. Hace tiempo que no voy así que tendremos que refrescar la memoria y coger buenas referencias. La verdad es que me apetece mucho y espero realmente que podamos despedir bien la temporada", se sinceró.