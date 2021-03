Sam Lowes cumple los pronósticos y consigue la pole

El británico Sam Lowes (Kalex) confirmó la superioridad mostrada a lo largo de los entrenamientos libres al conseguir el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de Catar de Moto2 en el circuito de Losail, mientras que el español Raúl Fernández (Kalex) avisó de sus aspiraciones en la temporada de debut en la nueva categoría.

Lowes marcó un mejor tiempo de vuelta rápida de 1:58.726, con Fernández a escasamente 140 milésimas de segundo y el holandés Bo Bendsneyder en la tercera plaza a 233 milésimas de segundo.

Fastest in free practice and fastest in qualifying! ��



Is there any stopping @SamLowes_22 tomorrow? ��#Moto2 | #QatarGP ���� pic.twitter.com/CancY0Pkbe