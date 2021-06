Rins, cuarto al final del día, nota que "el hueso duele un poquito"

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió la cuarta posición el primer día de entrenamientos en Alemania, algo por lo que se mostró satisfecho, si bien reconoció que se notó que "el hueso duele un poquito". El piloto, que se fracturó el radio de su brazo derecho tras un accidente en bicicleta, ha vuelto a los entrenamientos con buen sabor de boca. "No me esperaba este cuarto puesto, pero ha sido un resultado muy bueno para nosotros, aunque no deja de ser una posición que para mañana se mejorará, pero hemos hecho un gran trabajo y me he esforzado y si en el equipo están contentos, yo también", afirma sin dudar Alex Rins.

Feeling a little better than expected but this has just started ?? We’ll keep working to raise the bar tomorrow ??



Me siento un poco mejor de lo que esperaba pero esto acaba de empezar ?? Seguiremos trabajando para subir el nivel mañana ??



"Tengo bastante dolor en las curvas 3 y 4, en el cambio de dirección, y en las frenadas lo noto un poco. y no es que no pueda frenar por el dolor, pero noto que el hueso me duele, pero estoy contento con el resultado", incide el piloto de Suzuki, quien dice haber conseguido todo a "base de esfuerzo y sacrificio; he hecho fisioterapia cada día y he dormido con un aparato de magneto-terapia que ayuda a soldar la fractura", explica Alex Rins.