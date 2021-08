Remy Gardner triunfa en Silverstone en Moto2

El piloto australiano Remy Gardner (Kalex) ha conquistado este domingo la cuarta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del español Jorge Navarro (Lightech Speed Up), segundo y tercero, respectivamente.

A crucial win for @GardnerRemy ! ?? @Marco12_B gets a great second place and @Jorge_Navarro9 returns to the podium ?? #Moto2 | #BritishGP ???? pic.twitter.com/7O3LzuGIL1

Con esta victoria, Gardner amplía su liderato al frente de la clasificación general en el Mundial de la categoría intermedia, por delante del español Raúl Fernández (Kalex) y del propio Bezzecchi, que fue el 'poleman' y uno de los pilotos del fin de semana en Moto2.

It's a very healthy lead now for @GardnerRemy ??@25RaulFernandez is now 44 points behind ??#Moto2 | #BritishGP ???? pic.twitter.com/IRWzZt2mRN