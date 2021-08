Raúl Fernández suma su cuarto triunfo y acecha a Gardner

El español Raúl Fernández (Kalex) ha dado un golpe sobre la mesa en el Mundial con su triunfo en Red Bull Ring, encabezando un podio que completaron el japonés Ai Ogura (Kalex) y el también español Augusto Fernández (Kalex), que sube al cajón por tercera vez consecutiva.

Con su cuarta victoria de la temporada, el 'rookie' madrileño se acerca a solo 19 puntos del líder del Mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex) (206), que solo pudo ser séptimo este domingo en el trazado austriaco.

Fourth win of 2021 for the rookie @25RaulFernandez ??@AiOgura79 gets his first #Moto2 podium and @Afernandez37 makes it three podiums in a row! ??#Moto2 | #AustrianGP ???? pic.twitter.com/x0oZb2FPFk