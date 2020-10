Raúl Fernández repite pole en Alcañiz una semana después

El piloto español Raúl Fernández (KTM) se ha llevado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Teruel, por delante de los italianos Tony Arbolino (Honda) y Celestino Vietti (KTM), mientras que el líder del Mundial, Albert Arenas (KTM), comenzará quinto.

De esta manera, el madrileño se adjudica la quinta primera posición de salida del curso y la segunda consecutiva, después de ser el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Aragón, disputada hace justo siete días en MotorLand Aragón.

⭐️ Five-star @25RaulFernandez does it again!



A stunning lap sees the @RedBull_KTM_Ajo rider edge out @TonyArbolino for pole! ⏱️#AlcanizGP �� pic.twitter.com/wFWdjN9gxG