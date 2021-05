Raúl Fernández estrena su casillero de poles en Moto2 en Le Mans

El español Raúl Fernández (Kalex) logró su primera 'pole position' en la categoría de Moto2 y consiguió el mejor tiempo en la clasificación oficial para el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Fernández suma un total de siete 'pole positions', pues a la primera obtenida este sábado en Moto2 hay que sumar las que logró en su paso por la categoría de Moto3 en anteriores temporadas.

The rookie is on a roll! ��@25RaulFernandez lines up ahead of them all tomorrow! ��#Moto2 | #FrenchGP ���� pic.twitter.com/4GoKWWnss9