Raúl Fernández consigue una pole de récord

El piloto español Raúl Fernández (Kalex) ha firmado este sábado la pole para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania, octava cita del Mundial de motociclismo. En Sachsenring, el 'rookie' madrileño se garantizó su tercera pole del curso, lo que le garantiza encabezar una primera fila de parrilla que completarán el italiano Fabio Di Giannantonio (Kalex) y el líder de la categoría intermedia, el australiano Remy Gardner (Kalex).

