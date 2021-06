Raúl Fernández consigue la cuarta pole de la temporada

El español Raúl Fernández (Kalex) consiguió su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito de Assen y a apenas diez milésimas de segundo del récord absoluto de la categoría. Fernández logró un mejor tiempo de 1:36.356, y el récord del circuito neerlandés lo ostenta el francés Johann Zarco (Kalex), desde el año 2015, en 1:36.346.

