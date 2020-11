Raúl Fernández celebra su ascenso a Moto2 con su sexta pole del año; Albert Arenas saldrá sexto

El piloto español Albert Arenas (KTM), líder de la general de Moto3, partirá sexto en busca del título de la categoría pequeña en el Gran Premio de Portugal, última prueba del Mundial de motociclismo, en una carrera en la que sus dos rivales por el campeonato, el japonés Ai Ogura (Honda) y el italiano Tony Arbolino (Honda), saldrán sexto y vigésimo séptimo, respectivamente.

Además, el madrileño Raúl Fernández (KTM), que este sábado daba a conocer que ascendería con el Red Bull KTM Ajo a Moto2 en 2021, despidió su última calificación de la cilindrada pequeña con su sexta pole de la temporada, y compartirá la primera fila con su compatriota Jeremy Alcoba (Honda) y con el japonés Ayumu Sasaki (KTM).

The grid is set for the #Moto3 title decider! ��@AiOgura79, @AlbertArenas75 and @TonyArbolino start 5th, 6th and 27th respectively! ⏱️#PortugueseGP ���� pic.twitter.com/51RAcVOgJr