Quartararo gana en Assen y suma su cuarta victoria del año

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se adjudicó su cuarta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen de manera clara y contundente, por delante de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Suzuki GSX RR). Con esta victoria Fabio Quartararo amplía su ventaja en la clasificación provisional del mundial, en el que llegó a Assen con 22 puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco y se marcha con 34 puntos al descanso estival.

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) no estuvo demasiado acertado en la salida, en la que le superaron hasta cuatro rivales desde la 'pole position' que ocupaba, con su compañero del equipo el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) primero, seguido por el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR). Detrás, casi al final de la formación de salida, vigésimo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) protagonizó una salida espectacular en la que recuperó ocho posiciones y ya en la primera vuelta pasó duodécimo por la línea de llegada.

En la segunda vuelta Alex Rins se tocó con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) y para evitar la caída tuvo que salirse del circuito, al que regresó en último lugar, mientras que el de Repsol Honda ya era décimo. Una vuelta más tarde se puso líder de la carrera en la entrada a la recta de meta "Pecco" Bagnaia, aunque no duró demasiado pues en el quinto giro volvió a situarse líder el francés, que marcó la primera vuelta rápida de carrera poco después, sin que por detrás Maverick Viñales diese muestras de reaccionar.



En el séptimo giro la carrera perdió al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y Fabio Quartararo ya tenía más de un segundo de ventaja, tras encadenar un segundo récord de vuelta rápida de carrera, aunque en "fila india", tras su estela, seguían nueve pilotos. En apenas tres vueltas, en el noveno giro, el líder francés del mundial tenía ya casi dos segundos de ventaja sobre sus perseguidores, encabezados por Bagnaia, Nakagami, Viñales y Zarco, aunque Quartararo era casi medio segundo más rápido que sus rivales por vuelta.



El japonés Takaaki Nakagami esperó su oportunidad en el undécimo giro para superar a Bagnaia en la curva trece y así intentar ir a la caza de Quartararo, pues la Ducati del italiano no hizo sino que ralentizar al resto del grupo, pero "Pecco" no se dio por vencido y poco después volvió a recuperar la segunda plaza, aunque fue sancionado con una vuelta rápida por exceder en varias ocasiones los límites del circuito. Bagnaia cumplió con la sanción en la decimoquinta vuelta y regresó octavo a la carrera, justo cuando por delante de él se caía su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), entraba en su taller con problemas físicos en su brazo derecho.

Marc Márquez ganó una posición con la caída de Jack Miller -que regresó a la carrera pero vio poco después bandera negra con disco naranja interior al arrastrar algún problema técnico con su moto-, y poco después una más al superar al japonés Nakagami, pero por delante Fabio Quartararo ya tenía una ventaja de cuatro segundos y su ventaja era incuestionable, salvo error o avería mecánica. A diez vueltas del final Maverick Viñales ya había conseguido superar a sus rivales para colocarse segundo e intentar dar caza al escapado Quartararo, pero la ventaja de cuatro segundos del francés se antojaba inalcanzable para el español.



Así terminó la carrera, con Fabio Quartararo controlando las diferencias, por delante de su por ahora compañero de equipo, Maverick Viñales, al que algunos rumores sitúan fuera de Yamaha a final de la temporada y como nuevo piloto de Aprilia y compañero de Aleix Espargaró en 2022, y de Joan Mir (Suzuki GSX RR). La cuarta plaza fue para Zarco, por delante del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), "Pecco" Bagnaia y Marc Márquez, quien en la variante de entrada a la recta de meta adelantó a Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), al final octavo, con su hermano Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), décimo, delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR), undécimo, y Alex Márquez (Honda RC 213 V), decimocuarto. No acabaron, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), por problemas físicos, e Iker Lecuona (KTM RC 16), por caída.