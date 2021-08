Quartararo se cae, pero manda con autoridad

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sufrió una fuerte caída durante la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone que no le impidió mandar con autoridad al final de la jornada en la tabla de tiempos.



Quartararo protagonizó un mejor tiempo de 1:59.317, por debajo del récord del circuito en carrera que tiene el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) desde 2019 en 1:59.936.



Las malas noticias nunca parecen venir solas y, además de las molestias en un ojo de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) tras su fuerte caída en los primeros libres, se unió el accidente del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en la curva ocho en la segunda tanda, que le dejó un tanto aturdido inicialmente, aunque luego pudo parar todos los sistemas de su moto antes de regresar a su taller en una moto de las asistencias del circuito.



Con más de media hora de entrenamiento por delante, Marc Márquez vio cómo hasta tres pilotos ya habían rebajado su registro de la mañana (2:00.941); el primero de ellos Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con 2:00.467, secundado por su hermano Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), 2:00.736, y por el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), 2:00.810.



El siguiente en la lista de accidentados fue el español Alex Márquez (Honda RC 213 V), quien se fue por los suelos, también de manera espectacular, en el mismo punto que su hermano Marc por la mañana, la curva dos, con más daños morales que físicos por el error cometido con los neumáticos todavía fríos.



Alex Márquez pudo continuar los entrenamientos con su segunda moto, pero sin pasar de la vigésima posición, sólo por delante del debutante británico Jakex Dixon (Yamaha YZR M 1) y del italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP), todavía no recuperado plenamente de su lesión.



A pesar de estar renqueante del golpe producido en el tobillo izquierdo, Fabio Quartararo no dejó que se "enfriaran" las heridas y regresó a la pista tras cambiarse de mono de cuero para conseguir casi de inmediato el mejor tiempo de la sesión y de la jornada, 2:00.138, dejando a Marc Márquez como el único piloto de la categoría que, con más de un cuarto de hora de entrenamiento por delante, todavía no había mejorado su registro matinal.



Pero Márquez tampoco se quedó muy rezagado ya que unos minutos más tarde consiguió arañar unas décimas, 2:00.690, a su mejor marca hasta ese instante, 2:00.690, para subir hasta la tercera posición, sólo superado por Quartararo y Aleix Espargaró, aunque todavía con los siempre intensos minutos finales por delante.



Y fue en esos minutos cuando la situación cambió por completo con el rendimiento de Fabio Quartararo como eje del protagonismo al ser el primero que rodó por debajo de los dos minutos en el trazado británico, 1:59.317, con su más inmediato perseguidor, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) a más de medio segundo, 1:59.829, y con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), tercero, con 1:59.939.



Marc Márquez, a pesar de las molestias y lo dolorido que aún debía estar tras su caída matinal, fue quinto a siete décimas de segundo de Quartararo y justo por detrás de su compañero en el equipo Repsol Honda, Pol Espargaró.



Aleix Espargaró, que llegó a ser líder con la Aprilia RS-GP, se tuvo que conformar con la séptima posición final, por detrás del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y por delante del surafricano Brad Binder (KTM RC 16).



Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor en 2019, ocupó la novena posición, por delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), con Iker Lecuona (KTM RC 16) undécimo, y Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, decimotercero.