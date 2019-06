Puig: "Los contratos están para cumplirlos, Lorenzo encontrará el camino"

El 'Team Manager' del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, ha asegurado este jueves que no piensa en prescindir de Jorge Lorenzo pese a sus problemas de adaptación a la Honda y ha asegurado que, con las mejoras que puedan venir de Japón tras la visita del mallorquín a la sede de la marca, aspiran a que vaya rápido y que se pueda así cumplir el contrato.

"Nadie se plantea esa hipótesis (bajar a Lorenzo de la moto). Jorge encontrará el camino y los contratos están para ser cumplidos. Es piloto nuestro para dos temporadas, y en Honda haremos todo lo posible para que Lorenzo vaya rápido", aseguró a los medios en la sede Honda en Barcelona.

Puig cree que el mal 'feeling' de Lorenzo y la Honda "no es problema" de la evolución de la moto. "Jorge pide un apéndice para ir más cómodo en la moto, como un asiento de un piloto de Fórmula 1. Utiliza mucho las piernas para frenar y se cansa, buscamos unos apoyos para que se canse menos, se hará específico para él", apuntó.

"Que Jorge no se adapte no quiere decir que la Honda sea mala. Este año hemos dado un paso adelante en cuanto a la potencia. Ducati siempre iba por delante y ahora les hemos parado los pies. Las motos no son perfectas y siempre tenemos que mejorar, pero no hay que cambiar una moto que ya está ganando", sentenció.

El 'Team Manager' del Repsol Honda presentó este jueves la colaboración con Samsung que ha permitido realizar la primera grabación de un evento deportivo en resolución 8K, el pasado 6 de mayo en Jerez de la Frontera. "Esto supone un hito en la industria deportiva audiovisual, uniendo la tecnología de vanguardia con el mundo del motociclismo, ofreciendo un contenido exclusivo a todos sus fans", aseguró la compañía.

"Unirnos al Repsol Honda Team en esta producción es una oportunidad única de mostrar las posibilidades que tiene nuestra tecnología 8K. El entusiasmo por la innovación es una de las características que compartimos en Honda y Samsung", afirmó Miguel Ángel Ruiz, Brand Strategy & Innovation Services Senior Manager en Samsung Iberia.

"HRC se enorgullece del acuerdo con Samsung. Estamos seguros de que la calidad que ellos nos pueden ofrecer es realmente alta y eso es exactamente lo que siempre estamos buscando. Existen muchas posibilidades actualmente en el mundo audiovisual y están en constante desarrollo. Por este motivo no hay nada mejor que unirse a Samsung, el líder en este área", subrayó en este sentido Alberto Puig.