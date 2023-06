Primer triunfo para Jake Dixon; Pedro Acosta, provisionalmente, acaba tercero y recorta puntos con Arbolino

El británico Jake Dixon (Kalex) logró su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito TT de Assen, en donde el español Pedro Acosta (Kalex), que fue tercero, recorta distancias en el campeonato al italianos Tony Arbolino (Kalex), séptimo.

