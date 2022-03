El mundial más largo e intenso: La 'vuelta' de Marc Márquez aumenta la igualdad

El Circuito de Losail, en Qatar, será el encargado una vez más de abrir este fin de semana la temporada 2022 del Mundial de Motociclismo, la más larga de su historia con un total de 21 Grandes Premios y que en su categoría 'reina' se presenta más igualada y apasionante por la 'vuelta' de Marc Márquez (Repsol Honda).

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), el australiano Remy Gardner (KTM) y el español Pedro Acosta (KTM) fueron los dominadores y campeones de la campaña 2021, pero de los tres, sólo el primero defenderá título ya que los otros dos han dado el salto de Moto2 a MotoGP y de Moto3 a Moto2 respectivamente.

El piloto español ha asegurado en rueda de prensa que se encuentra "listo" para competir y advierte que no necesita estar al 100% de su estado físico para luchar por el Mundial.

Ahora, tres meses y medio después del tradicional cierre en Cheste (Valencia) y tras dos test de pretemporada en Malasia y Tailandia, la parrilla volverá a rugir para iniciar una batalla larga y exigente de ocho meses, que parece que finalmente tendrá su calendario más 'normal' y con todas sus citas de siempre de nuevo de vuelta, y con dos trazados que se estrenan, el Mandalika en Tailandia y el Kymi Ring en Finlandia, salvo que la pandemia dicte lo contrario.

También volverán los aficionados a las gradas para traer más pasión a un campeonato que se presenta de nuevo muy atractivo en la categoría de MotoGP, donde, de inicio, se atisba una gran igualdad entre las principales motos, nuevas por fin después de que Dorna pusiese fin a la congelación técnica que había impuesto en 2020 y 2021 para paliar costes y mantener la equidad entre los equipos.





El australiano Remy Gardner (Kalex) ha dejado vacante un trono, el de la categoría intermedia de Moto2, que desde este mismo fin de semana tendrá múltiples aspirantes.



Algunos nombres clásicos, como los del británico Sam Lowes (Kalex), el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el italiano Romano Fenati (Boscoscuro), los que se pueden considerar eternos aspirantes de la categoría, junto a una retahíla de representantes españoles, todos ellos del más alto nivel y se podría decir que encabezados por Arón Canet, pero también con Jorge Navarro (Kalex), Albert Arenas (Kalex), Augusto Fernández (Kalex), Jeremy Alcoba (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro) o el vigente campeón del mundo de Moto3, Pedro Acosta (Kalex)





Showtime! Bring on the new season ??



¡Que comience el espectáculo! ??#QatarGPpic.twitter.com/yo5Ot1x5G7