Joan Mir defiende su trono; Marc Márquez, ausente en las dos primeras citas de la temporada

Un total de nueve pilotos españoles, siete italianos, dos franceses y un representante de Australia, Portugal, Japón y Suráfrica, figuran en la lista de inscritos para el campeonato del mundo de MotoGP de 2021, de los que al menos la mitad han sido en alguna ocasión campeones del mundo.



En total habrá en pista 31 títulos mundiales en pista y quien más acumula es Valentino Rossi, con nueve, seguido por Marc Márquez, con ocho, pero también están el francés Johann Zarco, con dos, igual que los españoles Alex Márquez y Joan Mir, mientras que con un título mundial se encuentran Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró, Francesco Bagnaia y Jorge Martín.



La 'corta' pretemporada, realizada en Catar y con sólo tres días de test, sí realzó la fortaleza de Ducati y Yamaha en el trazado asiático. Las dos marcas siempre han estado delante en esta pista y parten como favoritas para saborear la primera victoria de la campaña.

