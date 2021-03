El polvo y el viento deslucen la última jornada de test de MotoGP en Catar

El polvo y el viento fueron los grandes protagonistas de la última jornada de test oficial para MotoGP en el circuito de Losail (Catar), antesala del comienzo del Mundial, en un viernes donde tan solo cinco pilotos pudieron establecer un tiempo, muy alejados de los registros logrados en los días anteriores.

En la primera parte de la sesión, el italiano Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing) fue el único que marcó tiempo con un discreto 2:01.308, a ocho segundos de distancia del mejor tiempo establecido por Jack Miller (Ducati Lenovo Team) en el global del test, récord del circuito por delante del tiempo de Marc Márquez en 2019.

En la segunda tanda saltaron al trazado emiratí Maverick Viñales (Yamaha), el más rápido el pasado jueves, aunque apenas rodó una vuelta y no sirvió para el cronómetro, y también lo hicieron otros como Stefan Bradl, Takaaki Nakagami, Brad Binder y Pol Espargaró, éste último a más de tres segundos de Petrucci.

�� That's it! The #QatarTest is complete for the #MotoGP class! ��



Day 5 times below! ��



Next, we go racing! �� pic.twitter.com/8AGP9krmJL