Polémica en MotoGP tras abrírsele el mono a Quartararo y pilotar a más de 300 km/h a pecho descubierto

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que peleó por la victoria en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, aseguró, sobre el incidente que protagonizó al abrirse la cremallera de su mono de cuero, que no pude explicar "qué ha pasado".



"Realmente, no sé qué ha pasado. Tenía el mono completamente abierto en la primera curva, a cinco o seis vueltas para el final, y he intentado ponérmelo bien otra vez, pero no podía hacerlo y ha sido difícil pilotar así, pero por desgracia ha pasado", dijo el piloto francés.



"Alpinestars está mirando cómo es posible, porque al final de la carrera se podía cerrar otra vez, pero las cosas son así, no ha sido nuestro día, aunque puedo estar contento de esta cuarta posición, bueno, tercera, aunque me hayan bajado al cuarto", señaló Quartararo, que se vio penalizado con la pérdida de tres segundos por no ceder la posición entre las curvas 1 y 2 al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).



De una posible sanción por esa situación, Fabio Quartararo fue claro y recordó: "Ya he tenido una sanción hoy con la que no estoy de acuerdo pues me han puesto tres segundos y he bajado del tercer puesto al cuarto". "Creo que esta sanción ya es suficiente. Al final la carrera ha terminado, todo el mundo está bien, no creo que haga falta hablar más de esto porque la carrera ya ha terminado, no tiene sentido hablar más de estas posibilidades, añadió.



"Cuando estaba en carrera pensaba simplemente en correr de manera normal porque no era fácil correr así con el mono abierto, al final de la recta el cuerpo se iba para atrás. No ha sido fácil, pero tampoco pensaba en mucho más que en seguir manteniendo las opciones de podio vivas y luego he tenido una sanción que no veo clara, pero así son las reglas", señaló.



"Creo que hay una imagen del final de carrera en la que se ve que todo está abajo y cuando está así necesitas estirar el cuerpo para poder cerrarlo. No se ha roto, sino que se ha bajado la cremallera", añadió Quartararo.

Quartararo finalmente recibió una penalización, de tres segundos, por no llevar su mono bien abrochado y sin el chaleco protector, lo cual le relegó a la sexta plaza. Aun así, se mantiene al frente de la general con 14 puntos de ventaja sobre Zarco.

¡CON EL MONO ABIERTO Y A PECHO DESCUBIERTO! ??



¡¿Pero qué es esto que le he pasado a Fabio Quartararo?! ??#CatalanGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/opg9MPXDcg — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2021

Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP cree que la acción que protagonizó el francés era sancionable. "Desde luego, que sí. Juzgad vosotros, pero yo creo que eso es bastante sancionable, está poniendo en peligro a los demás pilotos, es así, y hay que aprender de esto pues está claro que no me gustaría que otro piloto en otra carrera tuviera un problema con la pechera y la lanzara en mitad de la trazada", explica Mir.



Sobre la situación, Joan Mir, explicó: "he visto que en la curva tres ha sacado una mano del manillar, si no me equivoco, ha cogido la pechera y la ha tirado porque le molestaba o algo". "A mí, que no lo penalicen por llevar el mono abierto, cuando el único perjudicado es él, que si se cae se puede hacer bastante daño, es una cosa, aunque en el reglamento lo ponga, pero a veces Dirección de Carrera no está muy acertada en este tipo de decisiones. No siempre, pero hay veces que sí. En este caso lo que veo muy peligroso es tirar la pechera. Es un material como plástico y es peligroso. Vienen motos por detrás a 200 km/h. Eso es lo que yo veo muy delicado", señala sobre el incidente Mir.