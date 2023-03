Pole y récord para Sasaki en Portimao

El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) se adjudicó la 'pole position' para la formación de salida del Gran Premio de Portugal de Moto3, que se disputa este domingo en el circuito de Portimao, a ritmo de récord de vuelta rápida.

Sasaki rodó en 1:46.798, nuevo récord del trazado, en detrimento de la anterior mejor marca de la categoría, que estaba en poder de del español Iván Ortolá desde este mismo fin de semana, en el que rodó en 1:46.971 durante las sesiones de entrenamientos previas a la clasificación.

The lightweight class grid is set! ? We'll see them tomorrow for lights out! ?? #PortugueseGP ???? pic.twitter.com/6VhTC4X4bV

El español Xavier Artigas (CFMoto) fue el más rápido en la primera clasificación, de la que tenían que salir los cuatro pilotos más rápidos que consiguieran el pase a la segunda clasificación y que además del español fueron el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el italiano Riccardo Rossi (Honda).

Metidos de lleno en la segunda clasificación el japonés Kaito Toba se convirtió en la primera referencia de la categoría, pero como es habitual en la más pequeña de las cilindradas la clasificación no había hecho más que comenzar y los cambios iban a ser una constante. Dicho y hecho. Después de Toba pasaron por la primera posición de la tabla de tiempos el español Xavier Artigas, el australiano Joel Kelso o el japonés Ayumu Sasaki, entre otros.

Las estrategias cambiaron poco respecto a otras temporadas, con muchos de los pilotos buscando una 'rueda buena' para mejorar sus registros, aunque por delante el japonés Sasaki se mostró casi intratable con un registro de 1:46.798 en su segunda vuelta al que no pudo llegar ninguno de sus rivales en toda la tanda de clasificación.

Half a second clear at the top and that's a new lap record around Portimao! ??@AyumuSasaki1 lays down a massive benchmark! ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/d7CrUGmsBA