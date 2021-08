'Pole' con suspense para Pol Espargaró en MotoGP

El piloto español Pol Espargaró conquistó este sábado la primera 'pole position' desde que corre para el Repsol Honda tras lograrla en el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Campeonato del Mundo, en una sesión marcada por el suspense y una decisión que dejó a Jorge Martín sin el primer escalón de la parrilla.

Espargaró, que da a Repsol su primera 'pole' del año, empieza a entender el funcionamiento de su moto en un cita donde "o funciona o te caes" y este sábado ha salido todo a la perfección, aunque hubo que espeerar unos minutos al término de la sesión para celebrar la 'pole'.

History for @polespargaro! ??



A crazy end sees him line up ahead of all the championship big hitters! ??#BritishGP ???? pic.twitter.com/BcUeizJXHF