Pol Espargaró sorprende en el asfalto mojado de Cheste y consigue su segunda pole de la temporada

El piloto español Pol Espargaró (KTM) ha logrado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Europa, tras dominar en la mojada pista del Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) por delante de su compatriota Àlex Rins (Suzuki) y del japonés Takaaki Nakagami (Honda), segundo y tercero respectivamente.

