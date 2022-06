Pol Espargaró y Arón Canet no correrán en Assen por problemas físicos

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) no seguirá participando en el Gran Premio de Países Bajos, undécima prueba del Mundial de motociclismo que se celebra este fin de semana en el Circuito de Assen, debido a las lesiones sufridas hace una semana en Sachsenring, y se espera que regrese tras el parón veraniego.

"Después de los entrenamientos Libres 2 del viernes, Espargaró seguía con un intenso dolor y molestias. En consecuencia, siente que no es capaz de competir con una moto de MotoGP y, junto con el equipo Repsol Honda, ha elegido quedarse fuera de la carrera en Assen", confirmó este sábado el Repsol Honda.

Espargaro to miss the Dutch GP



Due to the continued pain caused by the injuries sustained in Germany, @polespargaro will not race in Assen.



We wish Pol a speedy recovery and we'll see him in Silverstone.https://t.co/g4bXUAhf4B — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) June 25, 2022

El de Granollers sufrió una caída en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania que le ha ocasionado problemas en las costillas y los pulmones, sobre todo a la hora de pilotar. Ahora, deberá esperar hasta el 7 de agosto, cuando se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone. "El equipo Repsol Honda está deseando dar la bienvenida a Pol Espargaró en Silverstone después de las vacaciones de verano. Stefan Bradl seguirá disputando el Gran Premio de Holanda con el Repsol Honda Team", explicó el equipo.

Canet también abandona

Posteriormente, el piloto español de Moto2 Arón Canet (Kalex) también tomó la decisión de abandonar la cita por las complicaciones ocasionadas por los abundantes sangrados de nariz debido que sufre por culpa de un accidente de tráfico que tuvo antes del Gran Premio de Alemania.

?? Aron Canet ha tenido que tomar la difícil decisión de abandonar el Gran Premio



"Me estuvieron tocando la nariz. Es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida. Sigo sangrando mucho y encima me he mareado en varias frenadas"#DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/rZrRHFyqCZ — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2022

"Al final he tenido muchos problemas con el tema de la sangre. Ayer fuimos a un hospital para ver si podían cauterizar la vena, pero no han podido. Me estuvieron tocando la nariz, es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, casi me desmayo", aseguró el valenciano a DAZN.

A pesar de todo, el de Corbera ha intentado rodar este sábado para ver sus sensaciones. "Aun así, hoy he intentado salir a pista por el equipo y la gente que me apoya. Sangro mucho y encima me he mareado en varias frenadas. En ese momento, sé que estoy poniendo en peligro a varios pilotos y he decidido abandonar el Gran Premio", concluyó.