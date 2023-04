Pedro Acosta le roba la victoria a Arbolino en la última vuelta

El español Pedro Acosta (Kalex) sumó su segunda victoria de la temporada, tras ganar en Portugal, al vencer por 146 milésimas de segundo al italiano Tony Arbolino (Kalex) en el Gran Premio de las Américas de Moto2, que se disputó en el circuito de Las Américas (COTA, por sus siglas en inglés).

Arbolino, que lideró casi toda la carrera y lo perdió en el último giro, se mantiene en cabeza del campeonato con 61 puntos, por los 54 que ahora suma Pedro Acosta y con otro español, Arón Canet (Kalex), que concluyó la carrera octavo, en la tercera posición del mundial con 41 puntos.

Uno de los favoritos a la victoria en Austin, el británico Jake Dixon (Kalex), quedó rápidamente descartado al sufrir una caída en la vuelta de calentamiento que dejó su moto dañada para la carrera, que ya no pudo disputar muy a su disgusto.

Una vez que se apagó el semáforo rojo el primer líder fue el español Alonso López (Speed Up), que aguantó como pudo los ataques de Pedro Acosta (Kalex), mientras que el líder de los entrenamientos, el italiano Celestino Vietti (Kalex) se veía muy retrasado en ese momento tras una mala salida.

Completado el primer giro, fue Pedro Acosta el que se puso al comando de la carrera, perseguido por el italiano Tony Arbolino y el propio Alonso López, además de Arón Canet y el checo Filip Salac, ambos con Kalex. Pero en la cuarta vuelta Pedro Acosta cometió un error que le hizo irse largo en una curva del trazado, la curva doce, en la que existen varios baches, pero el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón regreso a la carrera y no tardo demasiado en enlazar con la cabeza de carrera, mostrando uno de los mejores ritmos entre todos los pilotos de la categoría.

Poco a poco Arbolino, López y Acosta se fueron destacando de sus rivales, con un quinteto perseguidor formado por Arón Canet, Jeremy Alcoba (Kalex), Filip Salac, Barry Baltus (Kalex) y Fermín Aldeguer (Speed Up). En cabeza de carrera fue Tony Arbolino el que marcó el ritmo, con Pedro Acosta pegado a él y ya con dos segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por Arón Canet, Fermín Aldeguer, Jeremy Alcoba, Filip Salac y Alonso López, que se iba largo en varios puntos del circuito, entre otros.

Así, Arbolino y Acosta se marcharon en solitario en busca de la victoria, que sería la segunda para ambos pues en Portugal ganó el español y en Argentina lo hizo el italiano. Tras ellos, a más de 3,5 segundos, un grupo de cuatro pilotos con Fermín Aldeguer, Jeremy Alcoba, Arón Canet y Filip Salac, con Alonso López algo descolgado de ese grupo.

Al principio de la decimotercera vuelta, de las 16 programadas para Moto2, Tony Arbolino se equivocó en la curva uno, en la que se tuvo que abrir, y ahí aprovechó su oportunidad para superarlo el español, aunque antes de concluir el giro el italiano ya había recuperado la plaza. No fue hasta la última vuelta cuando Pedro Acosta decidió atacar a Tony Arbolino para superarlo en el primer sector del circuito y a partir de ahí cerrar todos los huecos hasta ver la bajada de la bandera de cuadros primeros, a pesar de los intentos del italiano por superarlo.

Tras ellos, todo parecía indicar que la tercera plaza del podio sería para algún español, bien Fermín Aldeguer o Jeremy Alcoba, pero por detrás de ellos llegó el neerlandés Bo Bendsneyder, quien ni siquiera estuvo en ese grupo durante la carrera, pero en un final espectacular doblegó a todos los rivales para conseguir el primer podio de su carrera deportiva.

La cuarta plaza fue para Jeremy Alcoba, con Filip Salac quinto, delante de Fermín Aldeguer, que corrió con el dedo corazón de su mano izquierda muy maltrecho tras la caída de ayer, Alonso López -que protagonizó una espectacular salvada durante la carrera-, Arón Canet, Celestino Vietti y Manuel "Manugas" González (Kalex) cerrando las diez primeras posiciones. En la duodécima posición se clasificó Albert Arenas (Kalex), con Borja Gómez (Kalex) vigésimo, delante de Izan Guevara (Kalex) y David Sanchís (Kalex).