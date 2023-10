Pedro Acosta da otro paso hacia el título de Moto2; Masià, más líder en Moto3

Moto2: Pedro Acosta da otro mordisco al campeonato

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Kalex) sumó su séptima victoria de la temporada, de manera incuestionable y en solitario, en el Gran Premio de Indonesia de Moto2 que se disputó en el circuito de Mandalika, que le permite escaparse en la clasificación provisional.

Acosta suma ahora 277 puntos, al ser sexto su rival más directo del campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que ahora se encuentra a 65 puntos de distancia, lo que da al español la oportunidad de tener 'bola de título' en el siguiente Gran Premio de Australia.

A 65-point lead and two crucial weekends ahead ??@37_pedroacosta is potentially 2 wins away from the #Moto2 title ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/OaRJD7HYQA — MotoGP™?? (@MotoGP) October 15, 2023

El líder del Mundial encabezó un podio íntegramente español, pues a ambos lados del 'cajón' le acompañaron Arón Canet (Kalex), autor de la 'pole position', y Fermín Aldeguer (Boscoscuro), con Manuel 'Manugas' González (Kalex) quinto, superado en la última vuelta tras cometer un error en las últimas curvas por el británico Jake Dixon (Kalex).

El ritmo impuesto por Acosta sólo lo pudo aguantar Canet y ambos se quedaron pronto solos en cabeza de carrera. Con récord de vuelta rápida de la pista en varias ocasiones, el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón intentó distanciarse de todos, si bien Arón Canet aguantó, no sin ciertas dificultades, tras la estela del líder del mundial, hasta que pasado el ecuador de la prueba el murciano 'apretó' un poco y Canet tuvo que arrojar la toalla para centrarse en defender la segunda plaza.

La cuarta plaza fue para Jake Dixon, que superó al español, Manuel González, con el italiano Tony Arbolino sexto, delante del tailandés Somkiat Chantra, Sergio García Dols, Joe Roberts y Sam Lowes, que coparon las diez primeras posiciones. Albert Arenas (Kalex) acabó en la decimoquinta posición, con Marcos Ramírez (Kalex), decimosexto, Alex Escrig (Kalex), decimoctavo, Jeremy Alcoba vigésimo, delante de Izan Guevara (Kalex) y con Alonso López cerrando la clasificación, vigésimo quinto.

Diogo Moreira estrena a Brasil en el Mundial de Moto3

El brasileño Diogo Moreira (KTM) le ha dado a Brasil su primera victoria en Moto3 al vencer el Gran Premio de Indonesia disputado en el circuito de Mandalika, en el que el español Jaume Masiá (Honda), que acabó sexto, consiguió aumentar su ventaja en la clasificación provisional del Mundial.

Diogo Moreira es el primer brasileño en ganar un gran premio del Mundial de motociclismo desde que lo hiciese por última vez Alex Barros en la categoría de 500 c.c. durante el Gran Premio de Portugal, en el circuito de Estoril, en 2005.

Ana Carrasco (KTM), se fue por los suelos y se propinó un fuerte golpe tanto en un hombro como en la espalda que la dejó algo aturdida a un lado de la pista, aunque poco a poco se recuperó y pudo abandonar el trazado ayudada por las asistencias, pero con la necesidad de ser atendida y pasar revisión en el Centro Médico del circuito. Sufre fractura de tibia y peroné, según las pruebas médicas.

Los dos principales rivales en el campeonato para Jaume Masiá no estuvieron demasiado afortunados, pues en la vuelta de formación el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que salía undécimo, se fue por los suelos, y el español Daniel Holgado (KTM), que llegó a ser líder de la prueba, tuvo que cumplir con dos penalizaciones de 'vuelta larga' que le alejaron hasta la decimocuarta posición final. Masiá suma ahora 209 puntos, 16 puntos más que Ayumu Sasaki, que dejó su casillero a cero (193) en Indonesia, con Daniel Holgado tercero a 17 puntos (192).

The lead extends to 16! ??



But the top four now sit with 29 points! ?????#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/QCkhHfsQOf — MotoGP™?? (@MotoGP) October 15, 2023

El brasileño Diogo Moreira logró cerrar todos los huecos al colombiano David Alonso y el español David Muñoz, que al final fueron los que coparon, en ese orden, las posiciones de podio. El neerlandés Collin Veijer fue cuarto, con José Antonio Rueda y Jaume Masiá, sexto, tras él. Taiyo Furusato fue séptimo, seguido por Deniz Öncü, Iván Ortolá y Stefano Nepa en las diez primeras posiciones.