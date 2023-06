Pedro Acosta gana en Mugello y recorta distancias a Arbolino

En la categoría intermedia, el protagonista fue Pedro Acosta (Kalex), que dominó de principio a fin para conquistar la tercera victoria del año tras las logradas en Portugal y Las Américas.

El de Mazarrón recupera así cinco puntos al líder del Mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que mitigó daños al terminar segundo, justo por delante del británico Jake Dixon (Kalex), que se subió al podio después de adelantar al español Arón Canet (Kalex) -que corrió con mucho dolor por su lesión en el quinto metacarpiano- en la vuelta final.

Así, Arbolino sigue al frente de la clasificación con 119 puntos, 20 más que Acosta y 48 más que Alonso López (Boscoscuro), sexto en una carrera en la que tuvo que cumplir dos sanciones.

This duo is going to deliver more and more later in this season ??



Tiger @TonyArbolino still leads the #Moto2 standings, 20 points clear of @37_pedroacosta ??#ItalianGP ???? pic.twitter.com/XJAo28Zt6r