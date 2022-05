Pedro Acosta estrena su casillero de poles en Moto2

El español Pedro Acosta (Kalex) consiguió inaugurar el 'casillero' de mejores clasificaciones de entrenamientos al lograr la 'pole position' para el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, con récord de la categoría incluido. 'Tiburón' Acosta marcó un mejor tiempo de 1:35.803 y aventajó con ello en algo más de una décima de segundo al británico Jake Dixon (Kalex) y a su compañero de escudería, el español Augusto Fernández.

La primera gran sorpresa de la categoría la protagonizó el líder de la misma, el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se quedó fuera de la segunda clasificación por apenas seis milésimas respecto al español Jorge Navarro (Kalex), que fue cuarto. Vietti se verá forzado a salir en la carrera francesa desde la decimonovena posición, o lo que es lo mismo, desde la séptima línea de la formación de salida.

What a result for the #Moto2 rookie ?? @37_pedroacosta will start from pole at the #FrenchGP ???? pic.twitter.com/ujgEEFJkku

El británico Sam Lowes fue el más rápido en las vueltas iniciales de la segunda clasificación, con sendas vueltas rápidas en su segundo y tercer giro, con 1:36.071 en la mejor de ellas pero todavía con diez minutos de entrenamiento por delante, que ya no pudo disputar el inglés, que en el siguiente giro se fue por los suelos de manera espectacular en la curva ocho, llegando a golpearse incluso con su moto.

Lowes permaneció unos instantes en el suelo y 'a gatas' se marchó de la zona de peligro, sabedor de que la sesión de clasificación se había acabado para él, como también para el japonés Ai Ogura (Kalex), que en esos mismos instantes sufrió un accidente en la curva seis y también acabó 'fuera de combate', en la pelea por una buena posición en la tabla de tiempo.

It's disaster for the pole man ??@SamLowes22 is up and still holding onto P1, but for how long ??#Moto2 | #FrenchGP ???? pic.twitter.com/0wcdj5fHRT