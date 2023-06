Pedro Acosta doblega a Arbolino y suma su segundo triunfo consecutivo

El piloto español Pedro Acosta (Kalex) se ha impuesto este domingo en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania, séptima prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder Tony Arbolino (Kalex), al que se acerca en la general.

?? @37_pedroacosta is victorious in #Moto2 @TonyArbolino secures very important points and @jakedixonracing finishes in a fantastic third place ?? #GermanGP ???? pic.twitter.com/3FwbfEm643

El murciano reinó de principio a fin en Sachsenring, donde ha ganado dos de las tres carreras que ha disputado, para firmar el cuarto triunfo del año -más que ningún otro- y completar un fin de semana perfecto en el que dominó los entrenamientos, logró la pole, la vuelta rápida y la victoria.

Todo ello permite al de Mazarrón quedarse a solo 15 puntos del líder Arbolino, que redujo daños con un segundo puesto este domingo. De hecho, el transalpino se defendió a la perfección ante el empuje del británico Jake Dixon (Kalex), que estuvo a punto de ganarle la posición en el giro final pero que finalmente se tuvo que conformar con cerrar el podio en el circuito germano.

Here's how the #Moto2 World Championship standings looks like after today ??@37_pedroacosta gets another 5 points closer to @TonyArbolino ... ????#GermanGP ???? pic.twitter.com/lotssA6R68