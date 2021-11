Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 con tan solo 17 años y debutando en la categoría

El español Pedro Acosta (KTM) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 al vencer el Gran Premio del Algarve que se ha disputado en el circuito de Portimao, por delante de los italianos Andrea Migno (Honda) y Niccolo Antonelli (KTM). Su único rival del campeonato, el italiano Dennis Foggia (Honda), acabó por los suelos en la última vuelta al ser embestido por el surafricano Darryn Binder (Honda).

El joven piloto español no pudo contener las lágrimas en una entrevista en Dazn: "Igual que me lo he merecido yo, se lo ha merecido Foggia".

