Pecco Bagnaia vence en el sprint de Mugello y sigue líder del Mundial

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquistado la victoria en la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Mundial de motociclismo, y ha liderado un podio que han completado su compatriota Marco Bezzecchi (Ducati) y el español Jorge Martín (Ducati), segundo y tercero respectivamente.

Con su tercer triunfo del año en carreras cortas y su quinto podio de seis posibles, 'Pecco', que solo bajó el ritmo con la aparición de unas tímidas gotas, afianza su liderato en el campeonato de la categoría reina, donde ha ampliado de uno a cuatro los puntos con los que aventaja al segundo, Bezzecchi, que ha atenuado daños con su segundo puesto este sábado.

