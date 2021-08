Nakagami se beneficia de la lluvia y consigue el mejor tiempo; Bezzecchi, el más rápido en Moto2

El japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se benefició de la lluvia que cayó al principio de la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg y que dejó sin opciones de mejora a sus principales rivales. Consiguió el mejor tiempo pero en condiciones de mojado el más rápido fue el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP). Y con esas condiciones de mojado salieron a pista con muchas ganas algunos de los pilotos que por el potencial de sus motos no suelen estar delante, como fue el caso del español Iker Lecuona (KTM RC 16), al que se pudo ver en cabeza de la tabla de tiempos por delante de pilotos del nivel de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) o el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

Sorprendió la eficacia de un Marc Márquez que no tardó demasiado en arrebatar la primera plaza a Iker Lecuona para rodar medio segundo más rápido que él, si bien por detrás y una vez que adaptaron sus motos a las condiciones de agua, al ocho veces campeón del mundo se le fueron acercando sus rivales, el primero de ellos su propio compañero en el equipo Repsol Honda, Pol Espargaró, como también el vigente campeón del mundo, el también español Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien se mostró muy efectivo en todo tipo de condiciones en este trazado, en el que el año pasado a punto estuvo de conseguir su primera victoria en la categoría.

La lluvia cesó pasado el ecuador de la sesión y poco a poco se fue formando un "carril" por el que iban todos los pilotos, lo que propició que se rebajasen los registros de la tanda, pero todavía a casi nueve segundos de los mejores tiempos de la mañana. Savadori acabó como la principal referencia de la tanda, aunque lejos del mejor tiempo de la jornada de Nakagami, por delante de un "sexteto" de españoles formado Joan Mir (Suzuki GSX RR), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Alex Rins (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1). Entre los primeros que lo consiguió y con ello desbancó a Marc Márquez del primer puesto en esta sesión, estuvo el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), al que luego superaron tanto los italianos Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP) y Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), como el propio Iker Lecuona.

El líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se tuvo que conformar con la octava posición, mientras que el español Dani Pedrosa (KTM RC 16) fue undécimo en su regreso como piloto invitado a la competición y, lo que es mejor para su "ego", como el primer piloto del fabricante austríaco, pues el portugués Miguel Oliveira, que sufrió una caída por la mañana y decidió no arriesgar más por la tarde, fue decimoquinto.

El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) cerró la jornada como el más rápido de Moto2 si bien fue de los que no mejoró su registro matinal -se quedó a casi ocho décimas de segundo-, pero sin que ninguno de sus rivales pudiese batirlo. Quien más se acercó al objetivo fue el australiano Remy Gardner (Kalex), líder destacado en la provisional del mundial, que ascendió desde la séptima plaza matinal hasta la tercera por la tarde, sólo superado por el propio Bezzecchi y el español Augusto Fernández (Kalex), que tampoco pudo mejorar su registro.

