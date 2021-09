El Mundial de MotoGP contará finalmente con 18 carreras tras caerse el GP de Argentina

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha confirmado el calendario definitivo del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2021 con un total de 18 Grandes Premios, sin que se añadan más fechas.



La FIM, la Asociación de Equipos (IRTA) y la empresa organizadora del mundial Dorna Sports, han confirmado la cancelación definitiva del Gran Premio de la República Argentina por la pandemia de la Covid-19 y las restricciones logísticas y daños estructurales que sufrieron las instalaciones de Termas de Río Hondo durante un incendio a principios de año.

Misano to host the #EmiliaRomagnaGP! ??#ArgentinaGP unfortunately cancelled for 2021 ??



Full details regarding the remainder of the season here! ??#MotoGP | ??https://t.co/9LJM6gT2EJ