El Mundial 2021 de MotoGP tendrá 19 carreras a la espera de la evolución del Covid-19

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha dado a conocer un calendario provisional del campeonato del mundo de MotoGP para 2021 en el que destaca la ausencia de la carrera de la República Checa, pendiente de confirmar, y la presencia de tres circuitos reserva que podría incorporarse al calendario en función del avance de la pandemia por coronavirus en el mundo.

Get your first look at the provisional 2021 #MotoGP calendar! ��



Full details here! ��#MotoGP2021 | ��https://t.co/AP5IaXWFfk