El Mundial 2021 de MotoGP arrancará con una doble cita en Catar y contará con al menos 19 carreras

El Mundial 2021 de motociclismo --MotoGP, Moto2 y Moto3-- empezará con una doble cita en Catar y con Portimao como tercera sede de un calendario modificado por la pandemia de coronavirus y que cuenta con 19 Grandes Premios.

La FIM, la IRTA y Dorna Sports revelaron un calendario con una cita en la reserva, la de Indonesia, y dos aplazadas, Argentina y Las Américas, y que empezará con los Grandes Premios de Catar (28 de marzo), Doha (4 abril) y Portugal (18 abril).

���� Qatar double-header to kick off 2021!

���� Portimao returns!



Full details of the provisional 2021 calendar here! ��#MotoGP | ��https://t.co/eKBccaCtr4