MotoGP usará combustible sostenible a partir de 2024

Los Mundiales de motociclismo en sus tres categorías --MotoGP, Moto2 y Moto3-- empezarán a usar combustibles sostenibles a partir de 2024 y, en 2027, el cien por cien del combustible será de origen no fósil para iniciar una nueva era con el "combustible del futuro".

A partir de 2024 y en progresión hasta 2027, el Mundial de MotoGP en sus tres categorías pasará a utilizar combustibles sostenibles, iniciando una nueva era global de combustibles con cero emisiones de carbono.

En colaboración con los fabricantes de MotoGP, se han establecido nuevos objetivos para aumentar la sostenibilidad. "Para 2024, el combustible de todas las categorías de MotoGP tendrá un mínimo del 40% de origen no fósil. Para 2027, el combustible de todas las categorías de MotoGP será de origen no fósil en un 100%", aseguró Dorna, organizadora del Mundial.

